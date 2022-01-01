Macbook Pro 13" 2020 — Макбук Про 2020

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Apple New MacBook Pro M1 256Gb Silver 2020
В наличии
127 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 256 ГБ (SSD)
Apple New MacBook Pro M1 256Gb Space Grey
В наличии
135 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 256 ГБ (SSD)
Apple New MacBook Pro M1 512Gb Silver 2020
В наличии
158 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 512 ГБ (SSD)
Apple New MacBook Pro M1 512Gb Space Grey 2020
В наличии
139 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 512 ГБ (SSD)
Apple New MacBook Pro M1 16/256Gb Space Grey 2020
В наличии
158 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 256 ГБ (SSD)
Apple New MacBook Pro M1 16/512Gb Space Grey 2020
В наличии
176 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 512 ГБ (SSD)
Apple New MacBook Pro M1 16/1Tb Space Grey 2020
В наличии
222 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 1 ТБ (SSD)
Apple New MacBook Pro M1 16/2Tb Space Grey 2020
В наличии
269 990 р.
шт.
Процессор: Apple M1 3200 МГц
Объем встроенной памяти: 2 ТБ (SSD)

13 " — идеально, если вам нужна компактность. Разница после старого и новым Macbook Pro 13 2020 — ощутимая.

Во-первых, охлаждение - заметно быстрее остывает после работы в режиме TurboBoost.

Во-вторых, задачи в Photoshop и Lightroom выполняются моментально — да, так бывает!

В-третьих, в Macbook Pro 13 2020 работать и переключаться между тяжелыми программами уже без задержек. 

Да, и еще - новая клавиатура. В Pro'шках 2020 она надёжнее. Чисто теоретически, с прошлогодними моделями возможны дополнительные проблемы, как следствие - траты.

Плюс, уже знакомая IPS матрица - с ней всё хорошо. Разрешение 2560×1600, цветовой охват DCI-P3, яркость в 500 нит. 


Минус — нельзя докупить больше оперативной памяти. С 2019 года возможность апгрейдить самостоятельно убрали. 

Поэтому в нашем интернет-магазине представлен широкий выбор Macbook Pro 13" 2020 под разные задачи.