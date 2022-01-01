13 " — идеально, если вам нужна компактность. Разница после старого и новым Macbook Pro 13 2020 — ощутимая.

Во-первых, охлаждение - заметно быстрее остывает после работы в режиме TurboBoost.

Во-вторых, задачи в Photoshop и Lightroom выполняются моментально — да, так бывает!

В-третьих, в Macbook Pro 13 2020 работать и переключаться между тяжелыми программами уже без задержек.



Да, и еще - новая клавиатура. В Pro'шках 2020 она надёжнее. Чисто теоретически, с прошлогодними моделями возможны дополнительные проблемы, как следствие - траты.



Плюс, уже знакомая IPS матрица - с ней всё хорошо. Разрешение 2560×1600, цветовой охват DCI-P3, яркость в 500 нит.



Минус — нельзя докупить больше оперативной памяти. С 2019 года возможность апгрейдить самостоятельно убрали.

Поэтому в нашем интернет-магазине представлен широкий выбор Macbook Pro 13" 2020 под разные задачи.